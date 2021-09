Alan Wake Remastered è "un preludio a un sequel completo", per Jeff Grubb

Alan Wake Remastered è "un preludio a un sequel completo", secondo quanto dichiarato da Jeff Grubb all'interno dello show a pagamento di Giant Bomb. Questo potenziale seguito sarebbe in produzione con il supporto di Epic Games. Ecco i dettagli.

Jeff Grubb ha affermato: "Stanno progettando un sequel di Alan Wake. È qualcosa di cui ho parlato in passato... stanno lavorando con Epic Games alla produzione di un Alan Wake 2, o almeno è in fase di pianificazione. Quindi, si trasformerà in qualcosa di concreto e reale? Sono fiducioso. Penso di sì. Non credo che verrà cancellato."

Ha anche aggiunto: "Remedy è molto occupato. Sono super, super impegnati, quindi dovremo aspettare e vedere se questo si trasformerà presto in qualcosa o no. Ma sì, Alan Wake Remastered è il loro modo per riprendersi Alan Wake e dire, 'hey, questo è uno dei nostri franchise chiave, vogliamo che la gente se lo ricordi'."

Ricordiamo che Alan Wake è stato pubblicato per la prima volta su PC e Xbox 360 nel 2010. Remedy ha poi riacquistato i diritti di pubblicazione di Alan Wake nel 2019; già possedeva i diritti sull'IP. La remastered sarà pubblicata su PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5.

Potete vedere il trailer con la data di uscita svelato al PlayStation Showcase ieri sera!