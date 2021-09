Earth Defense Force 6 uscirà entro la fine dell'anno su PS4 e PS5, arriva la conferma

Earth Defense Force 6 uscirà entro la fine del 2021 su PS4 e PS5. La notizia si è appresa dalle pagine dell'ultimo numero della rivista giapponese Weekly Famitsu, dove finalmente sono state rese note le piattaforme sulle quali sarà pubblicato il gioco, finora mai specificate ufficialmente.

Purtroppo la data d'uscita non è ancora precisa, oltretutto immaginiamo che il 2021 sia confermato per il solo Giappone e non per il resto del mondo, ma questo è tutto da verificare.

Sviluppato da Sandlot, Earth Defense Force 6 è il nuovo capitolo di una serie action incentrata sulla lotta tra alieni invasori ed esseri umani, caratterizzata da azione pura e sparatorie dall'inizio alla fine dei livelli. A pubblicare il gioco sarà D3 Publisher. Come al solito aspettiamoci tanta frenesia e tante, tante esplosioni, mentre combattiamo contro creature più o meno grosse.