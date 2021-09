God of War Ragnarok: alla scoperta di Thor, dio del tuono (e della fertilità)

Andiamo, quindi, alla scoperta di Thor, nuova nemesi in God of War Ragnarok .

God of War Ragnarok, secondo capitolo della saga norrena con protagonisti Kratos e suo figlio Atreus, è ancora abbastanza lontano dagli scaffali mondiali. Tuttavia, sono già state fornite diverse informazioni aggiuntive, capaci di scatenare discussioni e diatribe. La più eclatante è stata forse quella riguardante l'aspetto di Thor, contestato da molti per la non proprio statuaria forma fisica. Esattamente dal dio del tuono vorremmo partire per proporvi alcuni approfondimenti riguardanti la mitologia norrena e il modo in cui Santa Monica Studio ha adattato tali racconti per renderli non solo avvincenti e coerenti all'interno del suo ciclo narrativo, ma anche facilmente assimilabili per un pubblico occidentale di massa, che da un opera videoludica vuole essere stuzzicato e incuriosito, piuttosto che scolarizzato.

Le origini storiche

God of War Ragnarok: Thor, il dio del tuono amato e temuto

Come gran parte delle divinità, anche Thor sembra avere origini evemeristiche (una corrente di pensiero filosofica che prende il nome da Evemero da Messina, per il quale la genesi degli dei deriverebbe da individui influenti la cui vita e memoria collettiva ha portato a un processo di divinizzazione, dando origine a miti e leggende, nonché a tradizioni religiose e culti anche molto diffusi). Si trova una fonte di tale processo nell'Edda di Snorri Sturluson (la principale fonte di conoscenza della mitologia norrena pervenutaci, divisa in due testi, l'Edda poetica e l'Edda in prosa, scritti durante il XIII secolo in Islanda, ma forse non dallo stesso autore), nel quale lo studioso fa risalire la storia di Thor addirittura al regno di Priamo di Troia, del quale il dio norreno (originariamente Trór) sarebbe uno degli innumerevoli figli. Dopo la caduta della leggendaria città, sarebbe così migrato verso le terre scandinave.

God of War Ragnarok: la caduta di Troia secondo Daniel Van Heil (1604-1664)

A riprova di questa origine, Snorri mette in evidenza come il termine Æsir (espressione norrena per indicare gli dei) stia a significare Ásiámenn, ovvero "uomini dall'Asia". Non solo. Lo storico riprende anche un'idea diffusa tra le comunità franche che tendeva a far combaciare l'origine di molte popolazioni barbariche proprio da quel processo migratorio avvenuto con lo sfaldamento di Troia, come sottolinea Carla Del Zotto nell'articolo "Il mito di Troia e la migrazione di Odino in Scandinavia".

Espandendo questa teoria in una traiettoria dal sapore prettamente romantico, quindi, non solo grandi popoli, ma anche personalità venerate e tramutate gradualmente in divinità avrebbero avuto origine dalla sconfinata stirpe di reali ed eroi troiani, in fuga dalla rovina e alla ricerca di un nuovo suolo nel quale piantare le proprie radici.

Pur non volendo seguire questa linea di pensiero, è senz'altro indubbio che la figura del dio del tuono norreno, che condivide così tanto con altrettante divinità sparse in territori anche molto differenti tra loro, abbia origini indoeuropee. Basta un solo, superficiale accostamento con una delle divinità più famose che siano mai state venerate, Zeus, per iniziare già a intravedere una certa somiglianza nelle caratteristiche sia fisiche che comportamentali.