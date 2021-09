Red Dead Online: disponibili tre nuove missioni telegramma estreme

Rockstar Games ha annunciato la disponibilità di tre nuove missioni telegramma estreme per Red Dead Online, la modalità multigiocatore di Red Dead Redemption 2, disponibile per PC, Xbox One, PS4 e Stadia. Volendo è possibile acquistarla anche in forma autonoma. Le tre missioni si chiamano: Morto e sepolto, Giustizia di frontiera e Inferno di ghiaccio. Leggiamone la descrizione ufficiale:

Il tuo amico "J" ha pronta una nuova serie di missioni via telegramma Estreme. Queste sono diverse dalle solite missioni: i nemici non sono visibili sulla minimappa e non puoi contare sulla mira assistita. Metteranno alla prova la tua mira, la tua volontà e la tua determinazione.

Nella prima di queste missioni, Morto e sepolto, devi assassinare un bersaglio nel centro di Saint Denis. Ti verrà fornita solo una descrizione degli ultimi abiti che indossava, quindi dovrai fare molta attenzione. Ricordati che Josiah ti pagherà in base alla pulizia del lavoro, quindi cerca di non farti vedere dal bersaglio, dalla sua banda e non farti ricercare dalla legge per ricevere il massimo della ricompensa.

La seconda missione, Giustizia di frontiera, riguarda l'occupazione armata di Armadillo da parte della banda dei Del Lobo. Fatta eccezione per un paio di zone ben sorvegliate, potrai muoverti abbastanza liberamente per la città, sempre se tieni le armi nella fondina. Liberando gli ostaggi della banda, scoprirai vari modi per disturbare la loro attività in città e far scoppiare il caos.

Nella terza missione, Inferno di ghiaccio, dovrai mantenere un profilo basso. Una banda del posto ha dei piani per la loro prossima rapina e hai ricevuto l'incarico di rubarli. Se si dovesse venire a sapere qualcosa sulla banda o sulla loro posizione, i tuoi committenti sarebbero in grave pericolo, quindi agisci furtivamente e con furbizia. Questi documenti sono così importanti che il capo della banda è diventato paranoico e ha mandato solo un gruppo ristretto di uomini a Colter, nella speranza che il freddo scoraggi curiosi e aggressori. Ma i rinforzi sono vicini, giusto in caso dovessero sentire qualche rumore sospetto.