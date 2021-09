Offerte Amazon: Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente in preorder a prezzo scontato

Le offerte Amazon di oggi ci permettono di fare il preordine di Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente (Dual Pack) a prezzo scontato. Potete ottenere entrambi i giochi in un colpo a -19.99€.

Offerta Amazon Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente € 119,98 € 99,99 Vedi

Offerta

Potete trovare anche i giochi singoli in preordine su Amazon. Ecco i link ai vari giochi Pokémon:



Il Dual Pack permette quindi di ottenere entrambi i giochi (fondamentali per ottenere tutti i Pokémon del Pokédex, se non usate gli scambi online) a un prezzo scontato di 20€ circa.

Pokémon Diamante Lucente + Pokémon Perla Splendente: tre Sfere Poké

Ricordiamo che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente saranno disponibili a partire dal 19 novembre 2021 in esclusiva su Nintendo Switch. Si tratta di versioni remake dei due classici giochi per Nintendo DS. Oltre a una grafica aggiornata, avremo anche accesso a nuove funzioni e contenuti.

Nella nostra anteprima vi abbiamo spiegato che "Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i tanto attesi remake di Sinnoh: un sogno finalmente esaudito, o che almeno lo sarà a breve, in tempo per il prossimo Natale. Ad una prima occhiata è già chiaro che Nintendo Switch permetterà di giocare ad una riproduzione fedelissima alla "vecchia" Sinnoh: le atmosfere, i luoghi, sono rimasti intatti, e ora sono anche in alta definizione. Le scelte artistiche, stilistiche e il design dei personaggi principali però non hanno convinto tutti: chi scrive è rimasto semplicemente impassibile. Sarà che ciò che conta, come sempre, è il gameplay: però dopo tanti anni, forse si sarebbe potuto credere un po' di più nella quarta generazione, anche a livello tecnico. Nintendo Switch sa fare prodigi, con un po' di buona volontà da parte degli sviluppatori. Non sarà questo il caso: speriamo almeno in qualche sorpresa nei mesi a venire."