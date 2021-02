Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, l’anteprima dei remake di Sinnoh

Si chiamano Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente : due nomi molto lunghi da pronunciare, ma anche la concreta realizzazione di un sogno condiviso da tutti i fan dei mostriciattoli tascabili targati Game Freak. Da anni, ormai, il tormentone dei remake di Sinnoh accompagnava ogni Nintendo Direct, chissà in quanti avranno esclamato "finalmente!" vedendo il trailer di annuncio. Annuncio che, come ci ha abituati ormai Nintendo degli ultimi anni, non verrà seguito da anni e anni di attesa, anzi: Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente arriveranno sugli scaffali dei negozi (e in versione digitale su Nintendo eShop) già il prossimo autunno, poco prima di Natale 2021. Rigorosamente in esclusiva su Nintendo Switch. Esaminiamo tutte le novità nell'anteprima che state leggendo.

Non che sia un problema, sia chiaro. Anzi, qualcuno temeva che la formula di Let's Go Pikachu ed Eevee venisse ripresa anche nei remake di quarta generazione, con tutto ciò che avrebbe comportato lato gameplay (scuoti il Joy Con, lancia la Pokéball, sorridi). Per ora nessuna meccanica inedita o contenuto mai visto prima (ma qualcosa salterà sicuramente fuori): Nintendo ha mostrato in tutta la sua rinnovata bellezza la regione di Sinnoh, gli starter (Chimchar, Piplup e Turtwig) i personaggi principali, e alcuni luoghi iconici del mondo di gioco. Tutto era come l'avevamo lasciato nel 2007, solo "aggiornato". O almeno, tale sembra per ora.

Era l'estate del 2007, quando Pokémon Diamante e Pokémon Perla debuttarono su Nintendo DS: primo gioco Pokémon in esclusiva per la console touch screen della Grande N, con tutte le novità che era lecito attendersi, ivi compreso il debutto della quarta generazione di mostriciattoli tascabili. Quattordici anni sono trascorsi da quell'estate, ed è chiaro che quindi ora si potrà fruire dei remake su un hardware all'avanguardia, inedito, all'epoca insperato (nonché sul proprio televisore di casa, oltre che in modalità portatile). Se poi quell'hardware verrà adeguatamente utilizzato... questo è un altro paio di maniche.

Un nuovo stile

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: una fase dell'esplorazione cittadina

Che Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente sembrino diversi dai rispettivi titoli per Nintendo DS è scontato, quasi banale. Ma meno scontato, fino a ieri, era invece il loro discostarsi (graficamente e visivamente parlando) anche da titoli più recenti come Pokémon Spada e Scudo, e Pokémon Let's Go Pikachu ed Eevee. Si è optato, insomma, per un nuovo stile che non vuole snaturare o compiere enormi salti, ma neppure riproporre quanto già visto in tempi recenti.

Ecco allora che in ogni contesto (escluse le battaglie) gli avatar dei giocatori e degli altri personaggi si avvicineranno ad uno stile chibi, contro quello più genericamente cartoonesco della serie Let's GO; abissale è invece la distanza da altri due capitoli recentissimi come Spada, Scudo e DLC annessi. Chi scrive non ha elogiato particolarmente questa scelta nella direzione artistica, ma non l'ha neppure criticata: è evidente che Nintendo voglia impiegare tutte le sue risorse in altro, lato Pokémon, e questo "altro" è ovviamente il titolo open world Pokémon Leggende Archeus.

Per Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente ha invece evidentemente scelto di andare sul sicuro riproponendo una carta vincente: e un remake è sempre vincente. Colpisce nel cuore gli appassionati dell'epoca, nella mente quelli che non abbiano già sviscerato la rispettiva generazione. In questo modo, insegna il mercato, viene acquistato un po' da tutti: l'aspetto grafico-tecnico, per la serie Pokémon, non ha mai rappresentato un problema lato consumatori, che si lamentano sempre ma poi mettono mano al portafogli ben volentieri. Che il comparto artistico possa minare il successo dei "ritrovati" Diamante e Perla, è davvero impossibile.