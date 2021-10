Oggi, 16 ottobre 2021, è sabato e il weekend è finalmente iniziato. Per molti questo significa avere un po' più di tempo da dedicare ai videogiochi, tra impegni famigliari e gite all'aperto (bel tempo permettendo). Avendo a disposizione qualche ora extra, diteci, cosa giocherete questo weekend?

Se siete in cerca di un titolo d'azione, perfetto da giocare con gli amici, probabilmente vi dedicherete a Back 4 Blood, lo sparatutto seguito spirituale di Left 4 Dead. Nella nostra recensione, abbiamo elogiato questo nuovo titolo: non dimenticate inoltre che è compreso su Xbox Game Pass. Se però siete in vena di qualcosa di più lento, allora Disco Elysium potrebbe fare al caso vostro. L'avventura GDR di ZA/UM è arrivate finalmente, in versione The Final Cut, anche su Nintendo Switch, Xbox One e Xbox Series X|S, dopo essere approdata su PC e PlayStation la scorsa primavera.

Uno dei mostri di Back 4 Blood

Parlando di ritorni, come non citare Crysis Remastered Trilogy. La saga di Crytek è pronta per stupire, con l'arrivo delle versioni remastered del secondo e terzo capitolo, che si sommano a quella del primo. Peccato che il team di sviluppo abbia alzato i requisiti PC all'ultimo secondo, mandando in confusione i giocatori. Se preferite invece qualcosa di più colorato e vivace, allora potreste essere interessati a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba - The Hinokami Chronicles. Potete leggere la nostra recensione qui.

Le scelte non mancano e siamo certi che molti avranno ancora il proprio backlog da sfoltire, quindi diteci, cosa giocherete questo weekend?