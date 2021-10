Back 4 Blood, la recensione del sequel spirituale di Left 4 Dead

Fortunatamente la versione completa del gioco si è rivelata molto più sfaccettata e interessante rispetto ai test preliminari, sia sul fronte del gameplay e i suoi risvolti strategici, sia su quello della varietà delle situazioni messe in scena nel corso della campagna; che in assoluto non dura moltissimo, ma che di fatto va completata tre volte, una per ogni livello di difficoltà, ed è in grado di offrire un'esperienza sempre diversa.

La storia di Back 4 Blood ruota attorno al classico scenario post-apocalittico in cui il mondo è stato distrutto e la popolazione decimata da un'inaspettata e feroce invasione di zombie. In questo caso il responsabile dell'infezione è un parassita chiamato non a caso Verme del Diavolo, ma fra i sopravvissuti ci sono persone che scoprono di essere immuni all'infestazione e decidono di reagire con risolutezza, imbracciando le armi e provando a ripulire le strade dai non-morti.

Ci sono infine Jim e Karlee , rispettivamente un cacciatore molto preciso, rapidissimo nel mirare, e una punk in grado di percepire in anticipo pericoli, che una volta aggiunta alla squadra migliora la velocità d'uso per tutti i personaggi. Ognuno degli Sterminatori può trasportare due armi, una principale e una secondaria, potenziabili tramite l'innesto di estensioni da trovare in giro o acquistare presso le stanze sicure, nonché tre tipologie di oggetti fra bombe, kit medici e strumenti extra.

Doc si pone come la tradizionale unità di supporto visto che può bendare i compagni feriti una volta per missione, migliora del 20% l'efficacia delle cure e aggiunge anche un bonus di resistenza per tutto il gruppo. Hoffman , dal canto suo, è un complottista di mezza età che però ha impiegato il tempo al poligono di tiro ed è riuscito a sopravvivere finora: può contare su di uno slot aggiuntivo e aumenta le munizioni anche per i suoi amici.

Walker è invece un uomo silenzioso, d'azione, molto preciso con il fucile, capace di infliggere danni supplementari e di migliorare lievemente la salute del team, mentre Holly è una tipa tosta e risoluta che impugna di default una mazza alla Harley Quinn, è più resistente della media ai danni e la sua presenza migliora il vigore del gruppo. Se poi dovesse servirvi una figura materna, non è certamente Ma' , anziana ma cazzuta Sterminatrice con un bonus sulla rianimazione istantanea e una vita extra per la squadra.

Come detto, gli otto personaggi che potremo utilizzare in Back 4 Blood non sono semplici skin, bensì dispongono di caratteristiche che li rendono unici e che potremo percepire chiaramente nel corso del gioco, specie ai livelli di difficoltà più alti. Evangelo , ad esempio, è un giovanotto chiacchierone, ma scattante, che può rigenerare più rapidamente la stamina e contribuire ad aumentare la velocità dell'intera squadra, nonché liberarsi autonomamente dalla morsa dei nemici speciali.

Struttura

Back 4 Blood, la squadra esplora una foresta in cerca del prossimo rifugio

Back 4 Blood offre una campagna discretamente corposa, composta da quattro atti divisi ognuno in un numero variabile di stage a eccezione dell'ultimo, che si pone in pratica come un unico, lungo boss fight. È possibile cimentarsi con una partita veloce oppure creare una nuova sessione, anche privata, selezionando il livello di difficoltà fra i tre disponibili: Recluta, Veterano e Incubo, che vedono l'aumento progressivo degli Infestati e della loro resistenza ai colpi, un fuoco amico più dannoso e una maggiore incidenza delle Carte Corruzione (ne parliamo nel prossimo paragrafo).

Il gioco sblocca dei checkpoint a ogni stage completato, consentendoci dunque di ripartire da lì anziché dover cominciare sempre da capo. La progressione fra i livelli è tuttavia vincolata al grado di sfida, e non è un mistero che gli sviluppatori abbiano puntato con convinzione sulla rigiocabilità della campagna, che dovremo puntare a completare tre volte, una per ogni livello di difficoltà, e che in generale offrirà situazioni sempre diverse grazie ai meccanismi casuali e ai modificatori che di volta in volta entreranno in azione.

Back 4 Blood, un combattimento sui tetti contro un'ondata di zombie appena partita

È possibile giocare anche in single player, con i bot che penseranno a controllare i nostri compagni (un'eventualità che si verifica ugualmente quando in una partita cooperativa vengono a mancare partecipanti umani), ma senza ottenere ricompense. Si tratta di una scelta che ha fatto discutere e immaginiamo verrà messa in discussione a breve per evitare polemiche, ma che sottolinea ancora una volta come Back 4 Blood sia stato disegnato esclusivamente per la co-op.

Affrontare il gioco da soli vi impedirà di godere appieno delle tante sfaccettature di questa esperienza e bisogna anche considerare che nelle fasi più avanzate il contributo dei bot si rivelerà piuttosto limitato, impedendovi di concludere le missioni con successo. Dopodiché, inevitabilmente, c'è il rovescio della medaglia rappresentato dagli utenti che non giocano per la squadra, vanno in avanscoperta finendo uccisi o bloccati, arraffano monete e oggetti per poi abbandonarvi sul più bello.

Back 4 Blood, la fase di posizionamento degli Infestati nella modalità Sciame

L'unico modo per ovviare a situazioni simili è quello di organizzarsi insieme agli amici: una regola che vale per tutti i giochi con una componente cooperativa e che diventa fondamentale quando si decide di provare i livelli di difficoltà più alti, perché senza un'attenta collaborazione si finirà col morire in men che non si dica. Fortunatamente la gratuità del gioco su Xbox Game Pass e il cross-play rappresentano due fattori di grande rilevanza per fare in modo che i server siano sempre ben popolati e ci si possa collegare anche con amici in possesso di una piattaforma diversa dalla nostra.

In Back 4 Blood è presente inoltre un'opzione competitiva, la modalità Sciame, che in maniera del tutto simile a Left 4 Dead 2 (qui la recensione) ci mette a turno al comando degli Sterminatori o degli Infestati, nell'ambito di match in cui vince la squadra che riesce a sopravvivere più a lungo. Francamente non ci ha convinto: combattere nel ruolo dei cattivi richiede un bel po' di prove ed errori e c'è qualche perplessità sul bilanciamento (vedi il sistema di potenziamento permanente dei mostri) che rende spesso le partite frustranti. Insomma, avremmo preferito che queste risorse venissero impiegate per arricchire la campagna anziché intercettare un'esigenza che altri titoli soddisfano in maniera decisamente migliore.