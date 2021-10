Back 4 Blood, in single player non si ottengono ricompense e progressi

Back 4 Blood contiene una Campagna che può essere affrontata in single player, ma questa non consente di ottenere ricompense e progredire nel gioco, il quale resta essenzialmente un titolo strutturato per essere giocato in multiplayer.

La Campagna single player di Back 4 Blood consente di attraversare i quattro atti che compongono la progressione a carattere narrativo del gioco Tuttle Rock giocando in solitario, con il supporto dei bot. I livelli funzionano a dovere, con obiettivi e gameplay strutturati in maniera tale da poter essere completati da un giocatore solo, ma questo non comporterà degli avanzamenti in termini di progressione del personaggio.

I Supply Points, che sono indispensabili per incrementare equipaggiamento e armi dei personaggi, vengono infatti distribuiti soltanto prendendo parte al gioco in multiplayer online, così come gli obiettivi sbloccatili sono in larga parte legati a quest'ultima modalità di gioco.

Di fatto, Back 4 Blood costringe al gioco in multiplayer online per poter essere goduto appieno e anche per ottenere tutti i suoi elementi interni. La scelta di design ha senso in un gioco che è strutturato per essere sostanzialmente un multiplayer, ma sta provocando una notevole protesta su Reddit e social.

I giocatori non hanno infatti apprezzato il fatto che la progressione nel gioco, di fatto, sia esclusivamente legata al gioco online, in quanto evidentemente diversi utenti hanno acquistato Back 4 Blood per giocarci da soli, nonostante fosse stato presentato come un'esperienza tendenzialmente multiplayer.

In quest'ottica, la scelta di Turtle Rock può certamente rappresentare una grossa delusione per parecchi giocatori.

Back 4 Blood: il messaggio che avverte dell'impossibilità di ottenere punti e progressi in single player

Back 4 Blood rende chiaro, con tanto di messaggio di avviso, che la Campagna in single player non consente la conquista di Supply Point né gli Accomplishment, quantomeno mettendo nero su bianco la questione. Per il resto, abbiamo visto di recente il nuovo trailer che ci parla della campagna principale e i requisiti di sistema per PC.