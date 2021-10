Elden Ring: nuova immagine mostra un suggestivo paesaggio glaciale

Mancano ancora molte settimane al lancio di Elden Ring su PC e console. Per allietare l'attesa e farci venire l'acquolina in bocca, From Software ha pubblicato una nuova immagine del gioco.

Lo scatto, che potrete ammirare qui sotto, immortala un suggestivo paesaggio glaciale. Un posto inospitale, probabilmente con pericoli che si celano dietro ogni angolo (come da tradizione From Software), ma anche dannatamente ricco di fascino. L'immagine è stata pubblicata su Twitter accompagnata dal seguente messaggio: "Il tuo destriero spettrale è abbastanza agile da scalare le vette più solitarie in cima al mondo", che conferma ancora una volta la grande importanza che avrà Reima, il fido destriero del Senza Luce, nelle dinamiche d'esplorazione di Elden Ring.

Elden Ring, il nuovo scatto condiviso da From Software

Al riguardo ne aveva parlato anche Yasuhiro Kitao di From Software durante un'intervista al Tokyo Game Show 2021, dove ha confermato che potremo combattere in sella al destriero spettrale, cosa che renderà più semplici gli scontri con nemici di dimensioni importanti come draghi e viverne. Al tempo stesso però viaggiare in sella a Reima potrebbe rivelarsi un'arma a doppio taglio mentre esploriamo zone impervie o strette in quanto potremmo facilmente cadere vittime di un agguato.

Elden Ring sarà disponibile per PS5, Xbox Series X|S, PS4, Xbox One e PC a partire dal 21 gennaio 2022. In una recente intervista un rappresentante di Bandai Namco ha affermato che la software house con Elden Ring punta a un pubblico ancor più ampio di quello dei Dark Souls.