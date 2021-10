Metroid Dread: Bethesda celebra il lancio con un artwork del Doom Slayer a tema

Bethesda ha dimostrato già di avere un buon rapporto con Nintendo Switch, pertanto non stupisce più di tanto che i social della compagnia, e in particolare di id Software, abbiano deciso di festeggiare a modo loro il lancio di Metroid Dread, con un artwork speciale del Doom Slayer dedicato al gioco Nintendo.

Metroid Dread è disponibile da oggi su Nintendo Switch, come probabilmente già saprete, e si tratta peraltro di un grande gioco, un ottimo ritorno per una serie storica della compagnia che si riavvicina alla sua forma originale. Sfruttando alcuni elementi in comune, id Software ha deciso di fare le congratulazioni a Nintendo per il lancio di Metroid Dread con un tweet contenente un artwork speciale, omaggio nei confronti della storica serie.



Di fatto si tratta di un'immagine interamente relativa a Doom Eternal, ma è molto facile vedere il parallelo con la copertina di Metroid Dread. D'altra parte, diversi punti in comune sono ben visibili: il Doom Slayer è coperto da un'armatura simile a quella di Samus Aran, entrambi vengono spesso ritratti con uno sfondo rosso alle spalle (almeno per quanto riguarda i capitoli in questione) e anche le pose possono essere messe in parallelo, per non parlare dei demoni che assumono praticamente la posizione dei robot E.M.M.I. del gioco Nintendo.

Per saperne di più sul gioco uscito oggi, vi rimandiamo alla recensione di Metroid Dread e allo speciale su cosa rende Metroid... Metroid.