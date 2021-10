GTA Online: in arrivo contenuti a tema GTA 3 per celebrare il 20° anniversario

Non solo Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition: Rockstar Games festeggerà il ventesimo anniversario di GTA 3 anche con nuovi contenuti per GTA Online.

Dopo aver annunciato la raccolta che include le versioni rimasterizzate di Grand Theft Auto 3, Gran Theft Auto Vice City e Grand Theft Auto San Andreas, la software house ha svelato novità interessanti per tutti i fan che giocano alla componente multiplayer di GTA V.

Nello specifico Rockstar Games annuncia che durante il corso del mese di ottobre arriveranno eventi autunnali e una serie di articoli speciali da collezionare, tra cui capi commemorativi e livree, tutto a tema GTA 3. Maggiori dettagli verranno svelati nelle prossime settimane, ma la software house stuzzica i giocatori, preannunciando che gli eventi di questo mese comprenderanno "sorprese speciali tra cui l'arrivo imminente di alcune attività insolite nei pressi di Southern San Andreas..."

GTA Online

Approfittando dell'occasione Rockstar Games afferma inoltre di essere al lavoro per continuare a migliorare e far evolvere GTA Online. In tal senso, gli sviluppatori hanno deciso eliminare dalla rotazione del gioco alcune modalità e attività create dagli utenti, per "fare spazio" a quelle in arrivo nel prossimo futuro senza rendere le playlist troppo confusionarie.

"Stiamo continuando a migliorare e a far evolvere GTA Online. Come avrai notato, di recente abbiamo iniziato a inserire e a eliminare a rotazione dal gioco alcune modalità Competizione e alcune attività create dai giocatori. GTA Online offre una vasta gamma di meccaniche di gioco, e ospita più di mille attività create da Rockstar e decine di milioni di attività create dai giocatori sin dalla sua uscita. Mettendo in atto la rotazione delle attività create da Rockstar, non solo saremo in grado di liberare spazio per le nuove missioni e le nuove modalità, ma avremo anche la possibilità di migliorare il matchmaking concentrando l'attenzione della community su un elenco attività più azzeccato."

"Questo ci permetterà di riportare nel gioco al momento giusto le attività più adatte all'atmosfera dei nostri eventi stagionali o speciali e di dare meno visibilità a quelle meno amate dal pubblico, oltre che di dare il giusto risalto ai classici più trascurati o alle attività preferite dei fan per premiarli con dei bonus, come è avvenuto la scorsa settimana con il ritorno di La miglior difesa, Sumo e altro ancora."

"Stiamo anche cercando di migliorare l'esperienza di gioco di GTA Online sia per i nuovi giocatori che per quelli di lunga data con l'uscita di GTA Online per PS5 e per Xbox Series X|S, prevista per il prossimo marzo."