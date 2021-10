Nintendo Switch OLED ha una pellicola protettiva incorporata sullo schermo

Forse non tutti sanno che Nintendo Switch OLED esce dalla scatola già con una sorta di pellicola protettiva incorporata sullo schermo, che Nintendo si raccomanda di non cercare di rimuovere per evitare di danneggiare il nuovo display della console.

Il nuovo schermo di Nintendo Switch OLED è decisamente diverso da quello presente sul modello standard: oltre alla tecnologia diversa e alle dimensioni maggiori, la costruzione e i componenti sono differenti, come si conviene a un OLED moderno.

Non è in materiale plastico ma qualcosa di più vicino al vetro e necessita di una protezione integrata per proteggerlo da urti e contatti.

Questa soluzione è fornita da una sorta di pellicola protettiva integrata, una "pellicola adesiva anti-dispersione", che serve per evitare che il vetro del display si frantumi e perda pezzi che possano danneggiare anche gli utenti. È un elemento che in pratica risulta anche difficile distinguere, ma l'avvertimento di non rimuoverlo è riportato chiaramente nel libretto di istruzioni della console.

Questo non significa che sia inutile acquistare un'eventuale protezione aggiuntiva e le pellicole apposite per Nintendo Switch OLED sono già distribuite sul mercato, compresa anche una ufficiale da parte di Nintendo. Il ruolo di quest'ultima è diverso, essendo applicata per evitare soprattutto graffi e danni superficiali, mentre la pellicola integrata ha una funzione strutturale di contenimento per il display interno.

L'avvertimento di Nintendo non è peraltro ridondante, visto che in alcuni casi tali pellicole sono state rimosse dagli utenti: è diventato famoso il caso dell'omologa protezione integrata sullo schermo del Samsung Galaxy Fold che è stata rimossa da alcuni dei primi utenti del prezioso smartphone causando un notevole danno al display.