Essendo appena uscito Metroid Dread, vediamo cosa rende Metroid, in un mercato ricco di metroidvania, be'... Metroid

Qualche giorno fa vi abbiamo raccontato la storia dei metroidvania e il loro rapporto col progenitore Metroid. Un concetto chiave tra quelli emersi è che, se un tempo si giocavano le avventure di Samus Aran anche solamente per amore del level design e della struttura della mappa, adesso quegli stessi concetti sono diffusi in molti titoli di elevata qualità. È da poco uscito Metroid Dread, di cui potete leggere la recensione, che ci è piaciuto parecchio. In questo articolo vorremmo approfondire alcuni aspetti tipici della saga, quelli che esulano dal suo essere "metroidvania". Tralasciare quindi ogni discorso sul level design della mappa, o sulle scelte di game design così caratteristiche che, di fatto, hanno fondato un sottogenere: del resto, essendosi diffuse così tanto, e riconoscendo l'innegabile ed enorme importanza storica di Metroid, non possono più considerarsi come qualcosa di "unico" del gioco Nintendo. Quindi, per sintetizzare il concetto, in questo breve speciale parleremo di cosa rende Metroid... Metroid. Anche e soprattutto tenendo in considerazione gli altri giochi del genere.

Paura e isolamento Metroid Dread: non mancano i classici spari dell'eroina Nel tempo abbiamo ribadito più volte, come nel nostro articolo per i trentacinque anni della saga, che Metroid è stato ispirato da Alien di Ridley Scott (che dà il nome anche a uno dei più caratteristici boss della serie). Entrambi i lavori hanno per protagonista un'eroina coraggiosa e dinamica, ma questo in fin dei conti è il fattore di congiunzione meno importante tra questi due universi. I concetti fondamentali delle due opere, a livello estetico, sono gli stessi: vengono solamente esplorati con mezzi espressivi diversi, e con declinazioni non propriamente sovrapponibili (Alien è decisamente più horror, ad esempio). Queste coordinate sono l'ambientazione fantascientifica, e le sensazioni di paura e, soprattutto, isolamento. Nessuno dei tre concetti, se preso da solo, sarebbe così caratterizzante come invece si dimostra nell'insieme. Metroid è ambientato nello spazio, uno spazio in cui Samus Aran è una cacciatrice di taglie, in cui c'è un ricco background narrativo, che comprende una Federazione Galattica e avanzati strumenti tecnologici (tra cui, come in Alien, navi spaziali). Ma l'ambientazione fantascientifica, di per sé, non è abbastanza per descrivere Metroid. Altrettanto importante infatti, esattamente come in Alien, è l'isolamento in cui si trova la protagonista. Samus Aran, nelle sue missioni, non ha quasi mai aiutanti o accompagnatori. E questo genera la paura, e l'ansia, di esplorare un pianeta alieno ricco di insidie e ostacoli. Come avevamo scritto prima, la paura è comune a entrambe le opere, ma in Alien è esplorata fino a raggiungere le soglie dell'horror, cosa che in Metroid tendenzialmente non accade. Questo è uno dei motivi per cui inserire personaggi non giocanti in Metroid è così complicato: è vero, arricchiscono il background e rendono più credibile il suo "lavoro" per la Federazione, ma rischiano anche di rovinare l'atmosfera del gioco, che si nutre principalmente dall'isolamento della sua eroina. La stessa cosa avviene per eventuali modalità multiplayer, come in Metroid Prime Hunters: anche se ludicamente pregevoli, corrompono - almeno in parte - l'atmosfera che amano gli appassionati della saga.

Offerta Nonostante questo, nonostante l'armatura, Samus Aran è molto abile nel salto. È in grado di effettuare notevoli balzi in verticale, anche appallottolandosi su sé stessa; un'abilità, quest'ultima, che le consente di assumere (a volontà) la forma di una sfera, così da intrufolarsi in piccoli passaggi e cunicoli. Non va sottovalutata, infine, la sensazione di potenza che trasmette il suo sparo: uno sparo indirizzabile in varie direzioni, sempre più libero col passare del tempo. In sintesi, sono quattro gli elementi che, a livello tattile, caratterizzano maggiormente Samus Aran. La capacità di appallottolarsi e quella di sparare; il suo peso e, al contempo, le superbe doti acrobatiche (salti in verticale, più che in orizzontale).