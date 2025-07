Donkey Kong Bananza si mostra con il trailer panoramico in italiano

Questa meccanica rappresenta l'elemento di base dell'esperienza , rendendo possibile non solo spingersi sotto terra ma anche scavare tunnel, afferrare rocce e sferrarle addosso alle enormi creature ostili che troveremo ad attenderci lungo il cammino.

Donkey Kong Bananza ha Pauline come co-protagonista per un motivo veramente inaspettato, svela Nintendo

Gli scenari di Donkey Kong Bananza, estremamente ampi e dinamici, possono essere esplorati dal dinamico duo correndo, saltando e arrampicandosi su qualsiasi superifice, ma non è tutto: grazie alla sua forza, Donkey Kong può spaccare praticamente tutto ciò che si trova all'interno delle ambientazioni.

I protagonisti dell'avventura, Donkey Kong e Pauline , si ritrovano insieme in un misterioso mondo sotterraneo: secondo la leggenda, chi riuscirà a raggiungere il cuore del sottosuolo potrà esprimere qualsiasi desiderio, e i due personaggi hanno già le idee molto chiare su cosa chiedere.

Nintendo ha pubblicato la versione italiana del trailer panoramico di Donkey Kong Bananza che presenta le varie caratteristiche del gioco per Nintendo Switch 2, nell'ambito di un video da ben otto minuti ricco di sequenze di gioco.

Donkey Spaccatutto

Realizzato dal team di Super Mario Odyssey, Donkey Kong Bananza gioca con il level design, come da tradizione per Nintendo, alternando tante situazioni differenti e puntando sulla varietà anche grazie a un elemento che non può mai mancare: le trasformazioni.

In questo caso è il canto di Pauline a innescarle, e tutte hanno effetti strabilianti: Bananza Kong è molto più forte rispetto alla forma normale, Bananza Zebra può sfruttare la sua velocità per attraversare passaggi impossibili e Bananza Struzzo può volare sui nemici, bombardandoli con le sue uova.