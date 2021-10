Street Fighter, il cosplay di Ryu che combatte con Blanka di scaf_oner è un'opera d'arte

Scaf_oner è un'artista di strada particolare, che sfrutta i muri delle città per realizzare delle opere d'arte davvero incredibili, come questo cosplay dedicato alla serie Street Fighter, in cui Ryu combatte con Blanka. Più precisamente, l'artista interpreta Ryu, mentre Blanka è dipinto su di un muro in modo da dare un effetto prospettico perfetto (complice anche la posizione della fotocamera che ha registrato la scena). C'è anche la scritta "vs" a fare da collante tra i due personaggi.

Naturalmente in questo caso a contare non è tanto il costume, che nonostante sia abbastanza accurato mostra alcune imperfezioni (il cappello, firma dell'autore, si può accettare senza problemi), ma la scena generale, che non solo risulta verosimile, ma è anche di una bellezza che trascende quella dell'imitazione del videogioco. Davvero un'ottima opera, che può piacere a prescindere dall'essere appassionati di videogiochi.

