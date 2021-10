Genshin Impact: il cosplay di Raiden Shogun da Alodia è spettacolare

Genshin Impact continua a fornire nuove ispirazioni per le cosplayer di tutto il mondo, con interpretazioni a volte davvero impressionanti come questo cosplay di Raiden Shogun da parte di Alodia, che dimostra una cura eccezionale nella ricostruzione dell'abito e dello scenario circostante.

Raiden Shogun è un personaggio complesso, non solo per le sue implicazioni narrative nella storia di Genshin Impact ma anche per come è stato costruito dal team MiHoYo, come parte di una personalità sfaccettata e stratificata come quella dell'electro Archon recentemente introdotto con la Version 2.0 del gioco, la governatrice di Inazuma.

Quest'ultima, nota anche come Ei o erroneamente come Baal (che è in verità l'Archon precedente, sebbene la questione non sia chiara a molti), è una sorta di divinità che governa Inazuma ma che è soprattutto impegnata a ricercare la via per l'immortalità, cosa che la spinge a vivere soprattutto in una dimensione parallela del Plane of Euthymia.

Per questo motivo, entra in scena Raiden Shogun: quest'ultima, che è poi il personaggio che può essere utilizzato dai giocatori di Genshin Impact, nel caso riescano a sbloccare questa potente combattente a cinque stelle, è in verità una sorta di fantoccio, controllato a distanza da Ei, ma è anche la forma in cui compare più spesso di fronte alle altre persone.

Armata con una spettacolare katana dalla lama luminescente, Raiden Shogun si presenta perfetta in questa reinterpretazione da parte di Alodia, curatissima sia per quanto riguarda l'abito che l'acconciatura, fino agli accessori come la spada e tutto lo scenario circostante. Il cosplay in questione è davvero un'opera notevole, che merita di essere guardata nei suoi vari scatti.