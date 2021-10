Bandai Namco presenta nuovo logo e payoff per la compagnia

Bandai Namco ha approfittato del Tokyo Game Show 2021 per presentare il nuovo logo e il nuovo payoff della compagnia, entrambe decisioni che riguardano l'aspetto corporate del publisher più che l'organizzazione interna, ma sono comunque importanti per un'azienda di queste dimensioni.

Possiamo dunque vedere il nuovo logo riportato qui sotto, che appare molto più semplice e lineare rispetto al colorato logo Bandai Namco a cui eravamo abituati finora, riflettendo la volontà di modificare un po' la visione del gruppo rispetto al pubblico.

Bandai Namco passa dal logo classico a uno più lineare

Il "purpose", ovvero lo scopo riportato come una sorta di slogan in associazione al marchio, è "Fun for all into the future", ovvero "divertimento per tutti verso il futuro".

Questi cambiamenti verranno introdotti in maniera ufficiale e definitiva a partire da aprile 2022, in corrispondenza con una ulteriore spinta di Bandai Namco verso la produzione di nuovi titoli sul mercato, vista la volontà di ravvivare l'attività anche con questi cambiamenti formali e d'immagine.

Bandai Namco, il nuovo logo in versione "distesa"

Bandai Namco, il nuovo logo in versione "verticale"

Secondo il comunicato di Bandai Namco, il nuovo stile del logo dovrebbe ricordare il fumetto, nel senso proprio di nuvola con testo all'interno, ricordando in questo modo sia la tradizione del manga giapponese che la volontà di comunicare e connettere le persone attraverso i propri prodotti.

Anche il nuovo slogan sintetizza questa volontà di rivolgersi a un pubblico più ampio e variegato, mettendolo in comunicazione attraverso i propri prodotti che possano interessare persone diverse in termini di età e posizione geografica, il tutto proiettato verso il futuro. Di recente, dalla compagnia è emerso l'ottimo Tales of Arise, mentre Code Vein sembra sia arrivato a oltre 2 milioni di copie.