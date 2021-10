Bluepoint su due progetti: uno è un remake ma non è Metal Gear Solid, per un insider

Bluepoint avrebbe in sviluppo due progetti attualmente, secondo un insider considerato affidabile da molti ma ovviamente da verificare: uno sarebbe il nuovo gioco originale di cui abbiamo parlato in precedenza, l'altro sarebbe un altro remake di un gioco "molto amato", ma sembra che questo non sia Metal Gear Solid.

L'insider in questione è Millie A, che ha scalato le gerarchie degli insider (se esiste qualcosa del genere) per aver azzeccato di recente l'annuncio di Wolverine per PS5 in anticipo e anche la data di un paio di aventi Sony, dunque è abbastanza per spargere le voci di corridoio con notevole ampiezza.

Secondo il presunto insider in questione, oltre al gioco originale da parte di Bluepoint, il team che è stato recentemente acquisito da PlayStation Studios starebbe lavorando anche a un remake, ovvero l'ambito in cui si è maggiormente specializzato in tutti questi anni. Tuttavia, tra le varie possibilità sembra sia da escludere Metal Gear Solid.

Nonostante la voce di corridoio su un remake di Metal Gear Solid circoli da tempo, secondo Millie A non si tratterebbe di questo: "Mi dispiace, al 100% non è Metal Gear Solid". Dunque il "gioco amato" oggetto del remake sarebbe qualcos'altro, ma al momento non è dato sapere di cosa si tratti.

D'altra parte, il fatto di prevedere che Bluepoint stia lavorando anche a un "remake di un gioco amato" non dimostra proprio doti di preveggenza incredibili, visto che è più o meno quello che tutti si aspettano del team in questione, oltre a possibili novità ulteriori in futuro, dunque prendiamo il tutto come una semplice voce di corridoio ma vale sempre per far partire il solito toto-titoli su quale sia l'oggetto del remake.