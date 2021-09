Bluepoint Games: il prossimo gioco non è un remake, ma non si sa se è una nuova IP

Sony Interactive Entertainment ha da poco annunciato che Bluepoint Games si è unito ai PlayStation Studios. Grazie ad altre informazioni condivise da Hermen Hulst, sappiamo che il team di sviluppo creatore di Demon's Souls Remake è ora al lavoro su "un contenuto originale": questo significa che non si tratta di un remake, anche se non è detto che si tratti di una nuova IP.

Bluepoint Games ha affermato: "Il nostro prossimo progetto sul quale stiamo lavorando già ora è un contenuto originale. Non possiamo dire nulla a riguardo, ma si tratta del nostro prossimo passo evolutivo." Il team applicherà quanto appreso creando remake con questo nuovo titolo, che supponiamo arriverà su PS5.

Il fatto che si parli in modo specifico di "contenuto originale" lascia intendere che per ora il team non vuole far sapere se si tratti di un'IP PlayStation nota o se si tratti di qualcosa di completamente nuovo. Il fatto che non sia un remake, però, è già "positivo", in quanto permette a Bluepoint di mettersi alla prova con un lavoro che non sia puramente tecnico, ma molto più creativo rispetto ai precedenti lavori. Inoltre, significa che PS5 avrà nel proprio portfolio un nuovo gioco.

Hulst stesso ha affermato che la potenzia di PlayStation Studios è la presenza di tanti team diversi che producono opere diverse, con idee nuove. Speriamo di scoprire presto quanto abbiano in serbo per noi gli sviluppatori di Bluepoint Games.

Sappiamo anche che PlayStation Studios non ha ancora finito con le acquisizioni, parola di Hulst.