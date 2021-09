Demon's Souls Remake per PS5 ha venduto oltre 1,4 milioni di copie

In occasione dell'annuncio dell'ingresso di Bluepoint Games nei PlayStation Studios di Sony sono emersi i dati di vendita di Demon's Souls Remake per PS5, che dal lancio ha venduto oltre 1,4 milioni di copie in tutto il mondo.

Come riporta IGN, il dato è stato svelato da Sony nel comunicato stampa inviato alla redazione per annunciare la nuova acquisizione dei PlayStation Studios. Dal lancio, avvenuto il 12 novembre dello scorso anno assieme a quello di PS5, al 19 settembre 2021, Demon's Souls Remake ha venduto 1,4 milioni di copie.

Demon's Souls Remake, lo scontro contro il Cavaliere della Torre

Questi numeri sono tutto sommato modesti se comparati con quelli di altre esclusive PlayStation. Stando ai dati emersi a luglio, Spider-Man: Miles Morales ha infatti totalizzato 6,5 milioni di copie vendute (anche se in questo caso non sappiamo quante di queste siano su PS4), mentre Ratchet and Clank: Rift Apart ha raggiunto le 1,1 milioni di unità vendute in poco più di un mese. Detto questo, c'è da tenere in considerazione il fatto che Demon's Souls Remake appartiene a un genere decisamente di nicchia se confrontato a quello dei titoli sopracitati.

Nel frattempo Bluepoint Games ha svelato che il suo prossimo gioco non sarà un remake, mentre Hermen Hulst, il boss di PlayStation Studios, ha confermato che in futuro ci saranno ulteriori acquisizioni.