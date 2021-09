PlayStation Studios non ha ancora finito con le acquisizioni, parola di Hulst

È freschissimo l'annuncio dell'ingresso di Bluepoint Games nella famiglia di Sony Interactive Entertainment. Hermen Hulst, capo dei PlayStation Studios, ha però parlato con IGN USA e ha svelato che la società non ha affatto finito con le acquisizioni.

IGN USA spiega che "PlayStation non smetterà necessariamente di guardare a potenziali acquisizioni, ma devono essere studi che condividono gli stessi valori e possono espandere ciò che viene offerto ai giocatori PlayStation."

Hulst, invece, ha affermato: "Siamo sempre aperti a costruire nuove relazioni o a portare persone all'interno dell'azienda, ma solo se aderiamo alla mentalità quality-first e al giusto tipo di contenuti innovativi, nuove e diverse esperienze. Perché tutti questi team condividono molto, ma sono anche molto diversi tra loro, ed è questo che mi piace. E penso che questo sia ciò che il pubblico PlayStation, i fan PlayStation, meritano: una serie di giochi diversi che vengono pubblicati da PlayStation Studios".

Tanti personaggi provenienti dai giochi PlayStation Studios

In altre parole, PlayStation Studios è pronta a includere nuovi team, ma sarà molto selettiva. Quello di Bluepoint Games, in ogni caso, non è un annuncio sorprendente: già a giugno vi era stato un leak direttamente da PlayStation Giappone di questa acquisizione, che chiaramente era in dirittura d'arrivo da tempo.

