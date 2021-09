Impostor Factory disponibile, è il terzo capitolo della serie To The Moon

Impostor Factory è disponibile su Steam, come annunciato dall'autore Kan Gao. Si tratta del terzo capitolo della serie di avventure 2D To The Moon (ora confermato), che tanto ha fatto parlare di sé per la qualità delle sue storie e per la bellezza della sua colonna sonora, oltre che della pixel art.

Attualmente il gioco è disponibile solo su Steam, ma presto sarà lanciato anche su GOG e Humble Store. Il prezzo è davvero molto accessibile, visto che si parla di 8,19€ scontato a 7,37€ per il lancio. Volendo è possibile acquistare anche un fumetto del gioco come DLC per soli 1,59€. Considerate che è tradotto in italiano, quindi è fruibile davvero da tutti (almeno da chiunque sappia leggere).

Leggiamo la descrizione ufficiale:

Il Dottor Watts e la Dottoressa Rosalene svolgono un lavoro particolare: dare alle persone la possibilità di rivivere la propria vita dall'inizio.

Ma questa non è la loro storia. Probabilmente.

Al loro posto troviamo Quincy. Lasciate che vi parli di lui.

Un giorno Quincy fu invitato a un lussuoso party in una villa sospettosamente isolata. Ovviamente accettò l'invito; perché pur essendo sospetta e isolata, la villa era anche lussuosa e ospitava un party.

Talmente lussuosa che nel bagno si poteva anche trovare una macchina del tempo. Quincy poteva lavarsi le mani e viaggiare nel tempo allo stesso momento. Pensate che efficienza!

Poi però la gente inizia a morire, perché sì. E da qualche parte in mezzo a tutto questo le cose si fanno... Lovecraftiane, con tentacoli e robe così.

Ad ogni modo, questo è più o meno 1/3 di ciò che racconta veramente il gioco.