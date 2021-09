Dying Light 2: Stay Human, un trailer presenta Lawan, il personaggio di Rosario Dawson

Techland ha pubblicato un nuovo trailer di Dying Light 2 per presentare Lawan, il personaggio interpretato da Rosario Dawson. Si tratta di una guerriera, una donna forte e determinata che sa come sopravvivere in un mondo al collasso e pieno di pericoli, che vuole vendicarsi a tutti i costi di chi l'ha tradita.

Parte del comportamento del personaggio sarà deciso dai giocatori, che potranno renderla un'assassina spietata, interessata solo a raggiungere il suo obiettivo, oppure una combattente che si presta ad aiutare gli altri, rischiando anche la sua vita per farcela. Questo ci fa intuire che sarà un personaggio giocabile. Trovate il filmato in testa alla notizia.

Nello stesso streaming in cui è stata presentata Lawan, è stato rilasciato un brano della colonna sonora del gioco, che vi proponiamo più avanti. Si chiama "Run, Jump, Fight" ed è il tema portante del gioco.

Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Dying Light 2 è in sviluppo per PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5. Uscirà anche su Nintendo Switch, dove sarà giocabile in cloud.