Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe essere ai The Game Awards 2021

Senua's Saga: Hellblade 2 potrebbe apparire ai The Game Awards 2021, almeno stando a quanto riportato da Jeff Grubb, intervistato dal podcast Defining Duke Ultimate. Si tratta della prima indiscrezione rilevante sulla nuova edizione dell'evento organizzato da Geoff Keighley, probabilmente il più importante dell'industria videoludica, visti gli annunci e la quantità di pubblico che lo segue.

Interessante il fatto che arrivi quasi in concomitanza con l'annuncio della data dello stesso, il 9 dicembre 2021. Grubb comunque non dà per certa la presenza del gioco di Ninja Theory. Secondo quanto ha affermato, questa è stata pianificata, ma non è ancora sicura. Del resto sempre di una voce di corridoio stiamo parlando, quindi è giusto prenderla con le dovute cautele per non rimanere delusi.

Per il resto vi ricordiamo che Senua's Saga: Hellblade 2 è in sviluppo per PC e Xbox Series X e S. Si tratta di un titolo molto più ambizioso rispetto al primo capitolo, con una struttura più aperta e un mondo molto più vasto. Per ora non se ne sa moltissimo, ma vedremo nei prossimi anni cosa verrà fuori. Intanto che aspettiamo, possiamo rigiocarci l'ottimo Hellblade: Senua's Sacrifice, ossia il primo capitolo, che non fa mai male.