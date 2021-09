Halo Infinite, beta: disponibile una patch per PC che migliora il framerate

In vista della seconda fase della beta di Halo Infinite che si svolgerà questo weekend, 343 Industries ha pubblicato una nuova patch per il client della versione PC che migliorerà le performance, con il framerate che potrebbe aumentare anche del 15%.

L'update è stato annunciato dal profilo Twitter ufficiale del supporto di Halo, che inoltre conferma che invece non ci sarà nessun aggiornamento da scaricare su Xbox Series X|S e Xbox One. Secondo quanto affermato da John Junyszek, il community manager di 343 Industries, la patch dovrebbe ridurre i casi di hitching, migliorare il frame-pacing e aumentare il framerate di circa il 15%.

Vi ricordiamo che il secondo weekend della beta di Halo Infinite si svolgerà dall'1 al 4 ottobre e sarà aperta a tutti gli utenti Xbox Insider. La nuova fase di testing sarà incentrata sulla modalità Big Team Battle, con 24 giocatori che si daranno battaglia in due squadre da 12.

Halo Infinite sarà disponibile dall'8 dicembre per Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Come tutti gli altri giochi realizzati dai fist party di Microsoft, sin dal lancio sarà disponibile nel catalogo di Xbox Game Pass.