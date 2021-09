Twisted Metal: David Jaffe infuriato con i dirigenti PlayStation: "siete dei deficienti"

David Jaffe è infuriato con PlayStation per le indiscrezioni che vogliono la serie Twisted Metal affidata a Lucid Games, lo sviluppatore di Destruction All-Stars, per un tentativo di rivitalizzazione. Jaffe è il padre effettivo della serie e avrebbe gradito di essere contattato da Sony, quantomeno per una questione di cortesia, quindi è passato alle minacce e ha dato dei deficienti ai dirigenti.

A riportare per primo la notizia è stato il sito VGC, che ha parlato di fonti multiple che confermerebbero lo sviluppo. In passato erano già emerse delle voci in merito, ma Jaffe le aveva derubricate come false. Il loro reiterarsi però deve averlo convinto tanto da fargli dedicare un ferocissimo video su YouTube all'argomento.

Jaffe ha ribadito che lui non ha sentito nulla su un nuovo Twisted Metal e ha dichiarato che Sony avrebbe dovuto contattarlo: "Chiariamo: Sony non mi deve niente, visto che abbiamo chiuso i rapporti a fine 2018. Ma vi dico che è una vera merda, se queste voci fossero vere, il fatto di non essere stato contattato."

Jaffe ha quindi ipotizzato di non aver ricevuto alcuna telefonata perché le notizie potrebbero essere false, o perché lui non è in buoni rapporti con la dirigenza di PlayStation.

Jaffe ritiene che Sony non sia contenta per i contenuti di alcuni suoi video, ma che non si pente di niente perché è sempre stato onesto nell'esprimere i suoi giudizi: "So cose. So dove hanno seppellito i cadaveri. So chi ha premuto il grilletto prima che seppellissero i fottuti cadaveri... avreste dovuto chiamarmi."

Jaffe dice che potrebbe danneggiare PlayStation condividendo le informazioni in suo possesso, ma che non lo farà perché non è uno "stronzo".

Quindi il tono si è fatto più minaccioso: "Twisted Metal è un pezzo del mio cuore. Ho fatto due franchise per voi. Nei miei stream non ho mai detto nulla che non fosse onesto e preciso. Ci sono cose che non ho detto... Potrei fregarvi, ragazzi."

Poi il nostro ha parlato di registrazioni di riunioni compromettenti di Sony, ribadendo che non le condividerà: "Diciamo che, e non condividerò mai questa roba, che voi di Sony siete dei deficienti se pensate che le vostre riunioni non siano mai state registrate e non possano essere condivise in giro per il mondo, perché non è così. Ma io non le condividerò mai."

Jaffe ha quindi affermato di avere più rapporti con chi sta curando la serie TV di Twisted Metal che con i dirigenti di PlayStation. Secondo lui è una forma di rispetto per il 99%, ma è così che dovrebbe essere, visto che la serie l'ha creata lui: "non ho ottenuto lo stesso dalla gente che si occupa di videogiochi."