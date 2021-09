Dying Light 2: Stay Human su Nintendo Switch con la Cloud Version

Dying Light 2: Stay Human sarà disponibile anche su Nintendo Switch con una Cloud Version annunciata pochi minuti fa, nel corso del nuovo Nintendo Direct.

In uscita il 4 febbraio, Dying Light 2: Stay Human approderà su tutte le piattaforme in contemporanea e Switch non farà eccezione, offrendo in questo caso un'esperienza in streaming basata appunto sul cloud.

Ambientato alcuni anni dopo gli eventi del primo capitolo, il gioco introdurrà una serie di novità sul fronte strutturale, narrativo e del gameplay, coinvolgendoci in una storia molto più articolata e complessa rispetto al passato.

Oltre agli zombie, infatti, dovremo fare i conti con le varie fazioni di sopravvissuti e provare a costruire fragili alleanze oppure sfidare a testa bassa eventuali rivali per il controllo delle zone.

Contestualmente al lancio della Cloud Version di Dying Light 2: Stay Human su Nintendo Switch verrà messa a disposizione una demo gratuita del gioco su eShop.