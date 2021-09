Dying Light 2: data di uscita rimandata di 2 mesi, ecco i motivi

La data di uscita di Dying Light 2 è stata rimandata di due mesi: la nuova data di uscita è il 4 febbraio 2022. Il gioco uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S. Techland ha spiegato la cosa tramite Twitter, con un annuncio. Ecco i motivi dietro il rimando.

Ecco il messaggio completo di Techland, in traduzione: "Ciao a tutti, oggi, abbiamo importanti notizie da condividere con voi sui progressi dello sviluppo di Dying Light 2 Stay Human. È sempre stato un obiettivo della nostra azienda costruire una comunicazione trasparente e onesta con la nostra comunità, i fan e i giocatori. Ogni giorno ci sforziamo di migliorare sotto questo punto di vista. Il team sta procedendo costantemente con la produzione e il gioco è vicino al traguardo.

Il gioco è completo e attualmente lo stiamo testando. È di gran lunga il progetto più grande e ambizioso che abbiamo mai fatto. Sfortunatamente, ci siamo resi conto che per portare il gioco al livello che immaginiamo, abbiamo bisogno di più tempo per rifinirlo e ottimizzarlo. Ecco perché abbiamo deciso di spostare la data di rilascio al 4 febbraio 2022. Ci dispiace farvi aspettare un po' di più, ma vogliamo che il gioco soddisfi le vostre più alte aspettative all'uscita e non vogliamo scendere a compromessi su questo.

Tuttavia, non dovrete aspettare troppo a lungo per dare uno sguardo più approfondito a Dying Light 2 Stay Human. Il mese prossimo, sia la stampa che i creatori di contenuti potranno mettere le mani sulle versioni PC e console del gioco durante la prossima serie di eventi di anteprima in tutto il mondo. Potranno condividere con voi le loro esperienze su The City.

Nel frattempo, vorremmo ringraziare tutti i nostri fan in tutto il mondo - senza il vostro sostegno e feedback, non saremmo mai arrivati così lontano in questo viaggio. Oltre ai nostri regolari aggiornamenti, ci prepareremo a condividere alcune eccitanti novità sul gioco nel corso del mese."

Diteci, siete dispiaciuti da rimando? Sappiamo anche che Techland, autore di Dying Light 2, lavora a un nuovo AAA action-GDR.