Techland, autore di Dying Light 2, lavora a un nuovo AAA action-GDR

Techland, sviluppatore al lavoro su Dying Light 2 Stay Human, ha pubblicato delle offerte di lavoro per un nuovo gioco. Secondo quanto indicato, si tratterebbe di un gioco d'azione open world con meccaniche da GDR. Possibile che il team stia già pensando al terzo capitolo della saga di Dying Light?

Precisamente, Techland cerca dipendenti per due nuove posizioni. Prima di tutto, è richiesto un Senior 3D Artist e, secondo la proposta di lavoro, si occuperà del "prossimo grande titolo" della compagnia. Si tratterebbe quindi di un AAA. La seconda posizione è invece quella di Senior Quest Designer, il quale deve essere "familiare con le differenze tra la narrativa e il gameplay in giochi di genere GDR d'azione open world". Ovviamente, GDR d'azione open world è la definizione di Dying Light.

Dying Light 2

Techland non ha lavorato solo su Dying Light nel corso degli anni: ad esempio ha sviluppato Call of Juarez ma, considerando l'insuccesso dell'IP e le informazioni presenti nella proposta di lavoro, pare difficile che la compagnia polacca decida di ritornare sull'FPS.

Non dimentichiamoci inoltre che Techland continua a supportare il primo capitolo della saga: update 1.38 introduce nuovi contenuti in Dying Light, in attesa di Stay Human.