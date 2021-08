Call of Duty Vanguard: i nuovi trailer non citano Activision, ecco perché

In questi giorni, gli appassionati di COD stanno seguendo con attenzione le informazioni su Call of Duty Vanguard, capitolo del 2021. Gli sviluppatori hanno pubblicato nuovi trailer dedicati al gioco, ma c'è una stranezza. Nei filmati non è presente il logo di Activision. La compagnia ha spiegato il perché.

Stephen Totilo, ex editor in chief di Kotaku, ha chiesto ad Activision una spiegazione e la risposta è stata: "Call of Duty ha continuato ad espandersi in un incredibile universo di esperienze. Questa è stata una scelta creativa che riflette come Vanguard rappresenta il prossimo grande capitolo del franchise."

La motivazione ufficiale, quindi, è che la compagnia ha compiuto una scelta creativa, ma ovviamente è facile pensare che, in realtà, abbia deciso di non mettere troppo in mostra il nome Activision, associato in questo periodo alla causa legate rivolta contro Blizzard. Anche nel recente trailer dedicato alla versione alpha del gioco la parola "Activision" è inclusa solo in piccolo nelle note legale dedicate al copyright: manca il logo.

Indipendentemente da tutto questo, sappiamo che Call of Duty Vanguard sarà presto disponibile come alpha: ecco le date e i dettagli della fase di prova.