Borderlands 3: Epic Games Store ha guadagnato 14 milioni in un solo giorno grazie al gioco

La causa legale tra Epic Games ed Apple continua a fornire nuovi documenti che ci permettono di scoprire i dettagli degli accordi dell'Epic Games Store e dei relativi guadagni. Ora, ad esempio, veniamo a sapere che Borderlands 3 è stato in grado di generare 14 milioni di dollari in un sol giorno.

Come potete vedere dal grafico qui sotto, Borderlands 3 ha generato un picco di introiti per il mese di settembre 2019. In tale periodo, Epic Games Store ha generato 72.6 milioni di dollari. Nel complesso, per il terzo trimestre dell'anno fiscale 2019, Borderlands 3 è valso il 38.6% degli introiti totali, ovvero 34.7 milioni di dollari.

Il picco è Borderlands 3

Secondo altri dati, sappiamo anche che Epic Games ha investito 80 milioni di dollari di minimo garantito su Borderlands 3 e, infine, sono stati completamente recuperati, portando a un guadagno per la compagnia. Al tempo stesso, però, nel 2019 Epic Games Store ha comunque segnalato perdite pari a 181 milioni di dollari, come conseguenza di molti altri accordi e di giochi regalati ai giocatori.

Lo Store continua ad evolversi, ora ad esempio l'autopubblicazione è disponibile per gli sviluppatori in versione beta.