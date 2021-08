Epic Games Store: autopubblicazione disponibile per gli sviluppatori in versione beta

Epic Games Store ha dato il via alla versione beta del programma di autopubblicazione che permette agli sviluppatori e agli editori di pubblicare i propri giochi in autonomia sul negozio digitale degli autori di Fortnite. Si tratta, per ora, di una funzione accessibile solo tramite invito, ma gli sviluppatori possono proporsi per la versione beta.

L'idea è che con l'autopubblicazione la libreria del negozio "crescerà ancora più rapidamente", ovvero sarà un vantaggio sia per i giocatori che per gli sviluppatori. Chi ha accesso alla beta può definire la propria pagina prodotto, gli achievements, il prezzo, le offerte e la condivisione di aggiornamenti. Si tratta in sostanza di uno strumento simile a Steam Direct.

Epic Games Store: il logo

Epic Games ha sottolineato che "i contenuti d'odio, discriminatori o che includono pornografia, materiale illegale o malware non saranno permessi sullo store". Ovviamente dovremo vedere con quanta precisione i filtri dello Store saranno in grado di limitare questo tipo di contenuto.

Ripetiamo che per il momento è disponibile solo in beta su invito, quindi inizialmente non crediamo vi sarà alcun tipo di problema e non crediamo che saranno pubblicati decine di giochi al giorno. L'obbiettivo, attualmente, è di fare "stress test con gli strumenti e migliorarli".

Speriamo che l'autopubblicazione aiuti lo store a crescere; dopotutto, i creatori di Fortnite non si aspettano un profitto prima del 2027.