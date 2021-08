Life is Strange: True Colors per Switch: la versione retail richiederà un download extra

La versione retail di Life is Strange: True Colors per Nintendo Switch richiederà ai giocatori un download extra prima di poter iniziare l'avventura a Heaven Springs nei panni di Alex Chen.

Come riporta NintendoEverything, la conferma arriva direttamente dalla box art ufficiale del gioco apparsa sui siti di vari rivenditori digitali, che riporta la classica dicitura "download required". Per scrupolo abbiamo fatto un controllo anche noi, e abbiamo avvistato la stessa dicitura anche nella copertina ufficiale della versione italiana del gioco, che potete visualizzare di seguito:

La box art italiana di Life is Strange: True Colors per Nintendo Switch

Al momento non sono note le dimensioni di questo dowload extra, potrebbe essere di pochi GB, ma in passato abbiamo visto numerosi titoli raggiungere e superare quota 10 GB. Di certo non dovrete scaricare 31 GB come nel caso assurdo di Bioshock: The Collection.

La data di uscita della versione Nintendo Switch di Life is Strange: True Colors di recente è stata rimandata, con il lancio previsto in ogni caso entro la fine del 2021. Potete ingannare l'attesa con il nuovo video gameplay di 13 minuti pubblicato giusto ieri.

Life is Strange: New Colors è il nuovo capitolo della pluripremiata serie Square Enix, con una nuova protagonista alle prese con un mistero da risolvere. Alex Chen ha l'abilità sovrannaturale di percepire, assorbire e manipolare le emozioni più intense delle altre persone, che lei vede come delle aure colorate. Dopo la morte di suo fratello per un cosiddetto "incidente", Alex deve imparare a controllare il suo potere per scoprire la verità e gli oscuri segreti di una piccola cittadina.