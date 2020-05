BioShock: The Collection per Nintendo Switch richiede un download extra da 31 GB

BioShock: The Collection per Nintendo Switch richiederà un download extra da almeno 31 GB anche per la versione fisica: lo ha rivelato 2K Games sul proprio store ufficiale.

Il publisher utilizzerà infatti una cartuccia da 16 GB per la raccolta, che tuttavia include ben tre differenti giochi: BioShock, BioShock 2 e BioShock Infinite, tutti in versione rimasterizzata.

Il download extra dovrebbe essere legato ai contenuti aggiuntivi, nello specifico i vari DLC inclusi nel pacchetto, ma considerata la mole di dati immaginiamo che la questione vada oltre le espansioni e riguardi i titoli veri e propri.

"Il gioco richiede un download di almeno 31 GB", recitano le informazioni ufficiali sullo store di 2K Games. "microSD necessaria, venduta separatamente."

Presentato con un trailer a marzo, BioShock: The Collection sarà disponibile su Nintendo Switch dal 29 maggio.