Fortnite, i tre giocatori più importanti nella storia del Battle Royale di Epic Games

Quando si discute di Fortnite Battaglia Reale chiaramente vengono in mente molti nomi, associati ad altrettante personalità legate al titolo di Epic Games: streamer, pro player, il campione del mondo della Fortnite World Cup 2019, impossibile ricordarli tutti. Ma quali sono i tre giocatori più importanti nella storia del Battle Royale?

La redazione di essentiallysports.com (trovate l'articolo originale nel campo Fonte) si è posta questa precisa domanda: riassumere cioè, in appena tre personalità, i giocatori più importanti del videogioco in questione. Ridurre Fortnite a soli tre nomi, ovviamente, è un'operazione che lascia il tempo che trova, e tuttavia molto interessante: permette di capire a chi venga concessa particolare attenzione, e in quale parte del mondo, da Epic Games e dal pubblico. E i nomi in questo caso sono tre: Myth, Tfue e Ninja. Almeno il terzo dei tre ve lo aspettavate, non è vero? Di recente si è commosso durante una partita, ricordando la vecchia mappa di gioco.

Myth è uno dei tre giocatori più importanti di sempre, parlando di Fortnite, perché si ricollega bene alla meccanica delle costruzioni, cuore del gameplay innovativo del Battle Royale di Epic Games. Lui per primo portò la capacità di costruire a vette altissime, creando contenuti sul proprio canale di YouTube. Viene soprannominato l'Architetto per un motivo, del resto. Fu anche uno dei primi giocatori a focalizzarsi su Fortnite nel 2017, in tempi ancora non sospetti.

Tfue, cioè Turner Tenney, è importante e popolare all'interno di Fortnite per vari motivi; e di certo spesso attira l'attenzione con polemiche o dichiarazioni controverse. Di certo non si può però negare che la sua abilità e la sua personalità siano state più volte associate proprio a Fortnite Battaglia Reale. Se oggi il Battle Royale di Epic Games è così noto a livello mondiale, insomma, è anche grazie all'azione di questo vero e proprio pro player. Comunque Bugha gli ha sottratto il titolo di campione del mondo. Attualmente possiede otto milioni di follower su Twitch.

Da ultimo Tyler "Ninja" Blevins... davvero è necessaria un'introduzione per spiegare in che modo Ninja sia così importante nella storia di Fortnite? Praticamente negli ultimi tre anni ha rappresentato il volto mondano e pubblico del Battle Royale; ha in generale portato il mondo dello streaming professionale ad altri livelli; possiede così tanti seguaci praticamente ovunque da perdere il conto e far girare la testa. Diamine, su Fortnite c'è persino la Skin di Ninja! Infine è un ottimo pro player, anche se non il migliore in circolazione: Tfue potrebbe tranquillamente tenergli testa, ad esempio.