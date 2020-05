Giochi Nintendo Switch, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e i titoli della settimana del 25 maggio 2020

La nuova settimana è ufficialmente cominciata, anche su Nintendo Switch. Diamo dunque un'occhiata più da vicino e nel dettaglio a tutti i giochi in uscita sulla console portatile della Casa di Kyoto, il cui arrivo è previsto nei prossimi sette giorni a partire da oggi 25 maggio 2020.

Vi abbiamo già parlato dei giochi PS4 in uscita nella settimana del 25 maggio 2020, ora tocca a quelli per Nintendo Switch. A partire ovviamente da un pezzo da 90, ovvero Xenoblade Chronicles: Definitive Edition. "Un epico gioco di ruolo fa il suo ritorno con Xenoblade Chronicles: Definitive Edition per Nintendo Switch. Parti all'avventura in un mondo devastato da una terribile invasione e scopri un viaggio che ti porterà oltre l'orizzonte. Riuscirai a cambiare il futuro o condannerai la tua specie all'estinzione? Grazie a un epilogo tutto nuovo, alla grafica in alta definizione e ai miglioramenti dell'esperienza di gioco, senza citare i brani rimasterizzati e molto altro, i veterani e i nuovi giocatori possono immergersi nella versione definitiva delle avventure di Shulk e compagni!" Il provato di Xenoblade Chronicles: Definitive Edition è già disponibile per la lettura sulle nostre pagine.

Il prossimo 29 maggio 2020 debutteranno su Nintendo Switch anche l'atteso BioShock: The Collection, raccolta dei tre episodi di 2K Games; Borderlands: Legendary Collection; poi ancora Minecraft Dungeons, che porterà nel mondo del celebre franchise una formula di gioco completamente nuova.

Non è tutto: qui di seguito vi riportiamo, all'interno di un pratico elenco ordinato per date di lancio, tutti i giochi in uscita su Nintendo Switch in arrivo nei prossimi sette giorni. Acquisterete qualcosa in particolare? Fatecelo sapere con un commento.