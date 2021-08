RiMS Racing: trailer di lancio del gioco di guida di Nacon

NACON e RaceWard Studio hanno pubblicato un trailer di lancio per RiMS Racing, il nuovo simulatore motociclistico, disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Potete vedere il filmato qui sopra.

RiMS Racing include 8 delle moto più veloci del mondo: la Kawasaki Ninja ZX10 RR, Aprilia RSV4, BMW M1000 RR, Ducati Panigale V4R, Honda CBR1000 RR, MV Agusta F4 RC, Suzuki GSXR-1000 e Yamaha YZF R1.

Il team di sviluppo spiega che "le condizioni di gara, lo stile di guida e lo stato meccanico dei componenti eserciteranno un impatto diretto sul comportamento della moto. Elevando al massimo le possibilità di personalizzazione grazie a un sistema fisico con una precisione senza pari, RiMS Racing enfatizza la connessione tra ogni parte della moto e mette la meccanica al centro del gameplay."

RiMS Racing: visuale in prima persona all'interno del gioco

Per assicurarsi la vittoria, i giocatori potranno smontare completamente la loro moto e sostituire ogni elemento per ottenere il miglior setup possibile, scegliendo tra oltre 500 componenti ufficiali: pneumatici, dischi, pinze, pastiglie, sospensioni, molle, filtri dell'aria, scarichi, pompe dei freni e della frizione, liquidi dei freni, oli motore, ECU, carenature... e molti altri.

Il giocatore potrà utilizzare diversi strumenti per identificare i componenti meccanici da migliorare, come il Motorbike Status Check (MSC), che fornisce un'analisi in tempo reale dello stato e delle prestazioni della moto. I giocatori ai comandi avranno la possibilità di selezionare, gestire e integrare ogni componente richiesto all'interno del quartier generale del pilota grazie a una nuovissima caratteristica di gioco.

RiMS Racing propone una carriera divisa in stagioni, ciascuna composta da oltre 70 eventi, e numerose sfide disponibili in multiplayer. Noi di Multiplayer.it stiamo testando il gioco in questi giorni e la prossima settimana vi condivideremo la nostra recensione.

Potete vedere del gameplay nel video diario dedicato a RiMS Racing.