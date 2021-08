Call of Duty Warzone e Black Ops Cold War: update delle playlist svelato

Oggi è un giorno impegnativo per COD e i suoi fan. La saga di Activision si prepara a svelare al mondo i primi dettagli su Vanguard, il capitolo di COD del 2021. Inoltre, Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War sono arrivati da poco alla Stagione 5 e si preparano al primo aggiornamento delle playlist.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Treyarch Studios, abbiamo modo di vedere che le playlist della settimana per Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War sono:



Slums 24/7

Nuketown 24/7

Face Off Showroom 24/7

Nuovo Gunfight Tournament

12v12 Moshpit

"Altro"

Viene inoltre precisato che i bonus 2x ai punti esperienza, validi sia per Call of Duty Warzone e Call of Duty Black Ops Cold War, saranno attivi dal 20 agosto fino al 23 agosto (ovvero per la durata del weekend) per tutti coloro che accederanno alle nuove mappe della Stagione 5 o alla Battaglia di Verdansk, ovvero l'evento di questa sera (19:30 ora italiana) durante il quale sarà mostrato Vanguard.

Parlando proprio di quest'ultimo, pare che Call of Duty Vanguard su PS5 sia "uno dei giochi più belli dell'attuale generazione". Inoltre, non dimenticate che gli iscritti PS Plus possono reclamare dei bonus per Call of Duty.