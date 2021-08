Call of Duty Vanguard su PS5 "è uno dei giochi più belli dell'attuale generazione"

Activision ci mostrerà Call of Duty Vanguard tramite il battle royale Warzone domani, 19 agosto 2021. Già ora, però, possiamo scoprire qualche dettaglio grazie al noto insider Tom Henderson, che ci spiega che su PS5 "è uno dei giochi visivamente più belli dell'attuale generazione".

Henderson ha sfruttato Twitter, come suo solito, per condividere le ultime novità da lui scoperte su Call of Duty Vanguard. Spiega di aver visionato una missione della campagna del prossimo COD (ambientata durante il D-Day, di notte) su PS5 e afferma che "è probabilmente uno dei giochi visivamente più belli dell'attuale generazione. È una dichiarazione forte, ma ai miei occhi sembra bellissimo."

Spiega anche che Call of Duty Vanguard "sembra veramente bello. Non ha quel 'grigio slavato' che tipicamente vediamo in Call of Duty. Sembra che abbiano usato PS5 al pieno del proprio potenziale. Ci sono molti giochi di luce e ombre, tra fuoco e spari e questo tipo di cose."

Un altro leaker, TheGhostofHope, afferma invece che la mappa di Call of Duty Warzone in arrivo con Call of Duty Vanguard sarà più grande di Verdansk e potenzialmente con un numero maggiore di giocatori. Su vecchia generazione sarà però difficile far funzionare questa nuova regione. Afferma che già ora la grafica di Warzone su vecchia generazione è molto limitata, quindi andando avanti servirà un "miracolo di ottimizzazione".

Secondo i rumor, Call of Duty Vanguard sarà pubblicato il 5 novembre, con un'alpha attesa per il 27-29 agosto. Arriverà su PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X|S. Vi segnaliamo infine che un analista prevede che sarà il gioco più venduto del 2021 negli USA.