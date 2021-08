Call of Duty Vanguard: analista prevede che sarà il gioco più venduto del 2021 negli USA

Mat Piscatella, noto analista USA, ha detto la propria su Call of Duty Vanguard: sarà il gioco più venduto del 2021 negli USA. Ovviamente nessuno è sorpreso da questa analisi, considerando la "potenza" del franchise di Activision.

Piscatella non propone però la propria idea senza alcun tipo di prova. Come potete vedere poco sotto, l'analista svela i giochi più venduti degli USA degli ultimi anni. Ecco l'elenco:



2009 - Call of Duty Modern Warfare 2

2010 - Call of Duty Black Ops

2011 - Call of Duty Modern Warfare 3

2012 - Call of Duty Black Ops 2

2013 - Grand Theft Auto 5

2014 - Call of Duty Advanced Warfare

2015 - Call of Duty Black Ops 3

2016 - Call of Duty Infinite Warfare

2017 - Call of Duty WWII

2018 - Red Dead Redemption 2

2019 - Call of Duty Modern Warfare

2020 - Call of Duty Black Ops Cold War

Crediamo che i motivi alla base dell'ipotesi di Piscatella siano abbastanza chiari. Dal 2009 al 2020, Call of Duty ha quasi sempre dominato, con i soli GTA 5 e Red Dead Redemption 2 in grado di spodestare dal podio il gioco di Activision. Certo, quest'anno uscirà la riedizione di GTA 5 per console di nuova generazione, ma ovviamente non sarà abbastanza per impedire a Call of Duty Vanguard di vincere la competizione.

Non dimentichiamoci inoltre che Call of Duty può contare su Warzone, la modalità battle royale free to play che funge in pratica da piattaforma pubblicitaria per il gioco premium, garantendo anche più vantaggi ai giocatori che possiedono entrambi i giochi.

Infine, ecco il teaser trailer di Call of Duty Vanguard.