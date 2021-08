Call of Duty: Vanguard annunciato ufficiale, ecco il teaser trailer

Dopo il profluvio di rumor dei giorni scorsi, Activision ha annunciato ufficialmente Call of Duty: Vanguard, il COD del 2021, pubblicando il primo teaser trailer ufficiale del gioco, in attesa della presentazione completa, che avverrà in Call of Duty: Warzone. Il filmato rimanda infatti alla battaglia di Verdansk organizzata per il 19 agosto 2021 alle 19:30 per avere più informazioni.

Di Call of Duty: Vanguard si è parlato moltissimo nelle scorse settimane. Del gioco, sviluppato da Sledgehammer Games, sono uscite praticamente tute le informazioni più rilevanti, compresa la data di presentazione. Il teaser trailer conferma lo scenario della Seconda Guerra Mondiale, ma non svela su quali piattaforme sarà pubblicato il gioco, anche se immaginiamo che potremo giocarci su PC, Xbox One, Xbox Series X e S, PS4 e PS5 e che la versione PC sarà esclusiva di Battle.net.

Nei giorni scorsi l'account ufficiale di Call of Duty su Twitter aveva scherzato sui rumor con un piccolo video. Prima erano spuntate cover e immagini su personaggi e ambientazione che avevano di fatto svelato il gioco. Il nome, comunque, si conosceva già da tempo, ed era noto che non sarebbe stato presentato all'E3 2021, come poi avvenuto.