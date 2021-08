Call of Duty: Vanguard, l'account ufficiale si adegua ai rumor e ci scherza su

L'account Twitter ufficiale della serie Call of Duty ha voluto scherzare sull'enorme quantità di voci e informazioni emerse nelle scorse ore su Call of Duty: Vanguard. Non potendo fare più finta di niente, ha pubblicato un video in cui alcuni bombardieri armati di "Rumors" e "Leaks" incombono su una città in fiamme. Il testo di accompagnamento del video è davvero semplice: "Incoming", seguito da due occhietti ammiccanti.

Un altro Tweet dell'account di Call of Duty, pubblicato a commento del precedente, aggiunge molto poco in termini di informazioni, ma continua a scherzare sull'immensa fuga di notizie: "Oh shit, wait." Si tratta di una reazione molto diversa rispetto al modus operandi tipico di Activision in queste situazioni, che solitamente prova a nascondere il tutto agendo come uno schiacciasassi.

Molti hanno letto nel messaggio la conferma che presto Call of Duty: Vanguard sarà presentato ufficialmente. Del resto ormai si conosce praticamente tutto del gioco, dal titolo all'ambientazione, fino al fatto che probabilmente uscirà il 5 novembre 2021 con 24 mappe. condizioni metereologiche dinamiche, e modalità Zombi. Sviluppato da Treyarch, sarà lanciato su PC, Xbox Series X e S, PS4, PS5, PC e Xbox One.