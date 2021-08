PlayStation Now, agosto 2021

PlayStation Now si aggiorna ad agosto 2021 con l'introduzione di tre nuovi giochi che, come ben sappiamo, gli utenti PS5 e PS4 potranno utilizzare in streaming oppure scaricare e installare in locale come un qualsiasi titolo digitale, a differenza degli utenti PC. Ebbene, di che prodotti si tratta? Si parte da NieR: Automata, il gioiellino diretto da Yoko Taro: un'esperienza altamente sperimentale, che cambia meccaniche in continuazione coinvolgendoci in un'avventura post-apocalittica davvero affascinante. Ci sono poi l'action in prima persona Ghostrunner, con le sue atmosfere cyberpunk, e l'originale jRPG in stile retrò Undertale.

NieR: Automata NieR: Automata, 2B in procinto di combattere Disponibile su PlayStation Now fino al 1 novembre 2021, NieR: Automata ci mette al comando della potente ginoide Yorha 2B, a cui è stato assegnato il compito di riconquistare il pianeta dopo la tremenda invasione di una razza aliena ostile che lo ha devastato. Alternando fasi esplorative e frenetici combattimenti, riusciremo a portare a termine un'impresa così difficile? Il gioco, senza dubbio una delle opere più affascinanti e rappresentative del game director Yoko Taro, alterna stili e meccaniche differenti nel corso di una campagna piena di sorprese, caratterizzata da un alto grado di rigiocabilità e da una sequenza di boss fight altamente spettacolari, che potremo completare con successo solo prestando la dovuta attenzione ai potenziamenti del nostro personaggio. NieR: Automata, l'ennesima sequenza di combattimento Il risultato finale è un'esperienza action particolarmente sfaccettata, che mischia costantemente le carte in tavola e si inventa trovate e colpi di scena inaspettati, supportato da un sistema di combattimento sempre solidissimo e da una colonna sonora magnifica. Peccato solo per una grafica non sempre all'altezza della situazione, fra mura invisibili e cali di frame rate piuttosto frequenti. Inutile dire che il gioco ci ha decisamente colpito, come potete leggere nella nostra recensione di NieR: Automata.

Ghostrunner Ghostrunner è un'esperienza cyberpunk all'ennesima potenza Ghostrunner approda su PlayStation Now a tempo illimitato, offrendo agli abbonati al servizio Sony un'avventura in stile cyberpunk ambientata in un mondo post-apocalittico, in cui i sopravvissuti si sono rifugiati all'interno dell'enorme Torre di Dharma, teatro di gravi disparità e di continue lotte per il potere supremo. Il personaggio che controlliamo, un abile ninja cibernetico in grado di muoversi ad alta velocità, viene assoldato dall'Architetto della torre prima della sua uccisione, con la missione di eliminare l'attuale governatrice e riportare un minimo di equilibrio e giustizia. La situazione però precipita, le insidie si moltiplicano e dovremo dunque attingere a tutte le risorse del protagonista per portare a casa il risultato. Curiosi? Ecco la recensione di Ghostrunner.