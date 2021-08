Disney+ a 116 milioni di abbonati, il doppio rispetto a un anno fa

Disney+ ha raggiunto la quota di 116 milioni di abbonati, confermando una crescita costante e netta nella base di utenti registrati, visto che si tratta praticamente del doppio rispetto a circa un anno fa.

Nella primavera del 2020, Disney Plus aveva infatti ancora 54,5 milioni di abbonati, cresciuti poi costantemente nei mesi successivi fino ad arrivare a 95 milioni lo scorso febbraio e poi ai 116 milioni attuali. Questi dati portano Disney ad essere alquanto convinta e soddisfatta della strategia attuata finora per il proprio servizio di abbonamento video in streaming, ovviamente.

I ricavi nell'ultimo trimestre sono saliti a 17,02 miliardi di dollari e anche questo è un dato superiore alle aspettative, così come la quantità di abbonati (ne erano stati previsti 114 milioni, con 16,76 miliardi di dollari). Tutto questo rende più accessibile l'obiettivo che la compagnia si è posta per il 2024, ovvero il raggiungimento di 260 milioni di abbonati in tutto il mondo.

Come successo anche per il rivale Netflix, la crescita dell'ultimo trimestre è trainata soprattutto dai mercati asiatici, in particolare da Malesia e Tailandia, che hanno subito di recente una notevole accelerazione grazie anche alla costituzione di una divisione apposita della compagnia nel Sud Est Asiatico, chiamata Disney Plus Hotstar.

Di recente, abbiamo visto lo spot italiano per la serie Marvel What If...? Nuova aggiunta al catalogo del servizio, oltre all'annuncio già effettuato per la Stagione 2 di Loki.