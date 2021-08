What If...?, nuovo spot italiano per la serie Marvel su Disney+

What If...?, la nuova serie Marvel in arrivo sulla piattaforma streaming Disney+ l'11 agosto, si mostra con un nuovo spot italiano che introduce il tema dello show.

Annunciata alla fine del 2020 insieme ai vari Hawkeye, Ironheart, Armor Wars, Moon Knight e She-Hulk, What If...? si basa sull'omonima testata nata nel 1977, che propone di volta in volta storie alternative rispetto alla continuity.

Cosa sarebbe successo se Peggy Carter fosse diventata Captain America? E se T'Challa fosse diventato Star-Lord? Queste sono solo alcune delle possibilità che potremo esplorare nei nove episodi che compongono la prima stagione dello show.

Dopo WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier e Loki, What If...? è dunque la quarta serie originale prodotta da Disney per espandere il Marvel Cinematic Universe.