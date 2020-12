Hawkeye, What If?, Ironheart, Armor Wars, Moon Knight, She-Hulk: le novità Disney+

Nel corso della notte sono state annunciate diverse novità per la piattaforma Disney+, ad esempio il periodo di uscita della serie Hawkeye con Jeremy Renner e Hailee Steinfeld, disponibile nell'autunno 2021.

Lo show animato What If...?, di cui potete vedere il primo trailer in calce, approderà sulla piattaforma streaming Disney nel corso dell'estate 2021, dunque dopo WandaVision (15 gennaio) e The Falcon and the Winter Soldier (marzo).

Fra le nuove serie annunciate ci sono Ironheart, versione giovanile al femminile di Iron Man con Dominique Thorne nei panni della geniale inventrice Riri Williams; e Armor Wars, che reinterpreterà la saga della Guerra delle Armature con War Machine (Don Cheadle) al posto di Tony Stark.

Ufficializzati a sorpresa anche Secret Wars, con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, e uno speciale natalizio dedicato ai Guardiani della Galassia in arrivo, però, alla fine del 2022.

Torniamo invece agli show già noti ma in attesa di conferme: i progetti per Moon Knight continuano, She-Hulk ha una protagonista (Tatiana Maslany) e sarà presente anche il Bruce Banner di Mark Ruffalo nonché l'Abominio di Tim Roth.

Kamala Khan, fra i protagonisti principali di Marvel's Avengers, farà il proprio debutto in Captain Marvel 2 e persino il giovane Groot sarà protagonista di una serie di cortometraggi intitolati, naturalmente, Io Sono Groot.