WandaVision, il secondo trailer italiano della serie Disney+ rivela nuovi dettagli

WandaVision è stato mostrato in nottata con il secondo trailer in italiano, che rivela finalmente alcuni dettagli in più sulla serie Marvel in arrivo il 15 gennaio su Disney+.

Esattamente come The Falcon and the Winter Soldier e Loki, anche lo show con protagonisti Elizabeth Olsen e Paul Bettany è ambientato dopo gli eventi di Avengers: Endgame.

Intrappolati per qualche motivo in una realtà apparente, forse generata dall'inconscio di Wanda, i due personaggi si trovano a vivere in una sorta di 1950 alternativo ma attraversano vari periodi e la direzione della serie si adatta di conseguenza.

Definito un omaggio a produzioni come The Office e Modern Family, WandaVision rivela proprio in questo secondo trailer alcune delle sfaccettature di una trama che dovrebbe ricollegarsi al concetto di multiverso che troveremo in Doctor Strange 2.