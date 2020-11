WandaVision rende omaggio a serie come The Office e Modern Family

WandaVision, il nuovo show Marvel in arrivo sulla piattaforma Disney+, rende omaggio a serie come The Office e Modern Family: lo ha rivelato Kevin Feige in un'intervista.

Disponibile in streaming dal 15 gennaio 2021, WandaVision utilizzerà per alcuni episodi un approccio in stile mockumentary, lo stesso apprezzato in varie sitcom moderne.

"Amavo la TV e ho guardato fin troppi episodi di 'The Dick Van Dyke Show', 'Lucy ed io' e 'Vita da strega'", ha spiegato Feige. "In questa serie ci spingiamo fino allo stile di 'Modern Family' e 'The Office': il parlare alla telecamera, la shaky-camera, l'approccio da documentario."

"Se guardate alla Infinity Saga, non credo ci sia una singola persona che abbia affrontato un trauma maggiore rispetto a Wanda Maximoff", ha continuato il boss del MCU. "E nessun personaggio dispone di un set di poteri così oscuro e inesplorato come i suoi."

"Abbiamo dunque pensato che valesse la pena di andare a fondo sulla questione dopo Avengers: Endgame. Chi altro è consapevole di questo potere? Da dove arriva? La Gemma della Mente lo ha in qualche modo sbloccato?"