Destiny 2: Oltre la Luce, la recensione: l'atteso nuovo inizio del titolo Bungie

Il ciclo di tre DLC (questo, quello del 2021 e quello del 2022) è chiaramente il "progetto Destiny 3" rimodellato e attuato in funzione di Destiny 2, per evitare di frammentare ulteriormente una community già molto provata dallo scisma del 2017. Questo è fondamentale capire per comprendere le motivazioni dietro alcune scelte, per giudicare al meglio determinate azioni. Nonostante ciò, proprio queste scelte diventano una lama a doppio taglio, una spada di Damocle pendente sulla testa degli sviluppatori che hanno scelto di rischiare molto e di non risparmiare sulle ambizioni.

Anche Europa , come detto in precedenza, è davvero una meraviglia. La luna gioviana è una bellezza per gli occhi, un ottimo esempio di come le location, da qui in avanti, avranno un ruolo fondamentale nell'universo creato da Bungie. Tutto ciò anche in ottica del rework che subiranno molto probabilmente alcune delle destinazioni rimosse con il Destiny Content Vault (DCV). Nonostante la gestione dei viaggi rapidi interni alla mappa sarebbe potuta essere decisamente migliore (perché non metterne uno per la parte alta della mappa?) viste le dimensioni, quello che i giocatori si trovano di fronte è un pianeta ricco di misteri, di sorprese e bello da esplorare. Il world building, strutturato per offrire una varietà di ambientazioni anche in verticale, dimostra come Bungie abbia davvero tirato fuori un ottimo coniglio dal cilindro. Strutture Vex, ambientazioni dell'Età dell'Oro e laboratori iper tecnologici fanno a pugni con le distese nevose e ghiacciate della superficie di Europa, eppure si dimostrano un connubio irresistibile e avvolgente. Le tempeste di neve e le bufere aggiungono poi un accento "next-gen" ad un franchise che ormai ha visto ben due salti generazionali.

I Guardiani dunque intraprendono un viaggio, con Oltre la Luce, che li porterà a mettere in discussione le proprie certezze andando ad assottigliare ancora di più la già labile linea di demarcazione tra cosa è giusto e cosa è sbagliato (ricordiamoci che bene e male in Destiny non esistono, ruotando tutto attorno a due entità paracausali). Per quanto ci riguarda, la narrativa di questa nuova espansione e della sua campagna (al netto dei problemi legati ad Eramis) risulta avvincente e stratificata, divisa equamente tra campagna principale, attività end-game e raid. Se Eramis pecca di personalità e mordente (nonostante un background solido), Clovis Bray (o quel che ne rimane), l'Ignota Exo e tutta la storia della Cripta garantiscono un fascino che ci fa dire, da questo punto di vista, che la strada è quella giusta.

Attività end-game e loot

Concluso il discorso su campagna e narrativa, approfondita peraltro in un articolo dedicato, ci tuffiamo sul ginepraio spinoso composto dalle attività end game e dal loot. Una volta terminata la campagna, al giocatore viene posto davanti agli occhi un nutrito ventaglio di attività e imprese facenti parte dell'endgame. Queste attività, che compongono il fulcro del pacchetto contenutistico che dovrà mantenere vivo l'interesse dei giocatori, si presenta come una moneta a due facce.

Da una parte troviamo le ricompense e l'idea di base dietro a queste attività, mentre dall'altra troviamo la struttura e il loro funzionamento. Il lato positivo è chiaramente la prima faccia, in grado di offrire delle ricompense stimolanti in tutto e per tutto (a partire dai vati tipi di personalizzazione della stasi e passando per le nuove armature esotiche) e un livello di sfida molto sostanzioso soprattutto nei nuovi Settori Perduti Leggendari. Questa rivisitazione dei celebri mini dungeon infatti, è in grado di rendere difficile la vita anche ai Guardiani più abili. Il lato negativo invece risiede nella struttura ludica di tali attività, ancora una volta basata su due versioni del farming ormai decisamente pesanti e obsolete nella concezione.

Qui compare il primo grande problema di Oltre la Luce: il farming appunto. Il "ripetere attività" per aumentare il proprio Potere è un classico dei giochi a base MMO e di certo non è una novità per gli amanti di Destiny. La struttura pensata da Bungie per questa nuova espansione però, è decisamente più lacunosa del normale. La rivisitazione della ricerca degli Engrammi Potenti e il drop degli Engrammi Eccelsi ha infatti limitato di molto i giocatori. Ad oggi l'unico vero modo per salire di Livello Potere in maniera efficace è il continuo completamento di partite nella playlist competitiva del Crogiolo (la componente PvP di Destiny), obbligando di fatto i giocatori a cimentarsi in un'attività non adatta a tutti.

La bellezza di un titolo come Destiny è sempre stata la varietà del ventaglio di possibilità di approccio offerto ai giocatori, con persone libere di giocare il titolo attraverso il metodo più adatto ai propri gusti, senza troppi limiti. Oltre la Luce obbliga (essere performanti nel minor tempo possibile è una necessità chiara di tutti) i giocatori ad affrontare un'attività che, tra le altre cose, nasconde numerose problematiche rimaste irrisolte da diverso tempo. La componente di scontri tra i giocatori è infatti funestata da uno scarso senso della ricompensa (a maggior ragione ora che le imprese del pinnacolo sono state ridotte e quelle vecchie eliminate) e da numerosi problemi di cheating (su PC) e bilanciamento. Il farming è dunque un grosso punto a sfavore, non di per sé, ma nel modo in cui è stato concepito e rivisto in questa espansione.

A rincarare la dose degli aspetti meno entusiasmanti di Oltre la Luce vi è il loot (siamo consapevoli delle ultime dichiarazioni di Bungie riguardo l'argomento, ma allo stato attuale il succo del discorso non cambia). Scoperchiare il vaso di Pandora che si annida sotto il velo costituito dal DCV è arduo, ma proveremo ad affrontarlo come meglio non si può. Mesi addietro a margine delle nuove espansioni, Bungie ha annunciò l'introduzione del Destiny Content Vault (DCV), un sistema di gestione dei contenuti per gli sviluppatori che permetteva, all'occorrenza e secondo le necessità del team, di spegnere e accendere contenuti in-game così come di re-introdurne alcuni dal primo capitolo del franchise. Quello che ne è conseguito nei mesi seguenti, oltre allo svelare quali destinazioni sarebbero state "spente", fu una sequela di dichiarazioni spieganti le motivazioni dietro lo "spegnimento" parziale anche di gran parte (un buon 70%) del loot accumulato finora. Quest'ultimo sarebbe stato soggetto al cosiddetto "Sunset" (Tramonto in italiano) ovvero lo stop all'infusione di quel dato armamento e un cap di potere prestabilito per armi e armature soggette al Sunset appunto. Questa scelta ovviamente, si mostra come l'ennesima moneta double face. Chi è avvezzo a certe meccaniche di sviluppo sa che dietro questa scelta si nascondono delle motivazioni di economia di gioco (cercare di bilanciare l'utilizzo delle armi e delle armature aprendo il ventaglio di scelta del giocatore), ma anche di ridistribuzione del loot in vista di un futuro ampliamento del gioco. D'altra parte però, da giocatore è chiaramente poco stimolante vedersi decimato il proprio pool da cui attingere per le varie attività e questo porta a una mancanza di varietà nell'azione oltre che a una carenza di possibilità.

In generale dunque, il fenomeno del Sunset sia delle destinazioni che dell'armamento offre due chiavi di lettura: una positiva e una negativa. A dare una spolverata di positività ci pensano due dati di fatto: il primo riguarda la distribuzione di armi e armature in quello che è tutto l'anno di vita di Oltre la Luce (che comprende anche le tre stagioni successive a quella iniziale) e che dunque proporrà nuove introduzioni in termini di loot. L'altro è il probabile inserimento massiccio di armamento all'interno dell'espansione del 2021. Per quanto riguarda gli aspetti negativi invece, ci troviamo davanti ad un'enorme perdita di stimoli per i giocatori che amano variare spesso equipaggiamento e per quelli che vogliono vedere immutata la propria collezione ricca di cimeli di imprese passate (il sudore e la fatica per il Revocatore ad esempio nessuno lo restituirà ai giocatori). Anche dal punto di vista delle location è un peccato che vengano rimosse delle destinazioni e dei momenti unici che nel bene e nel male hanno segnato vari periodi del gioco.